La City Parade défilera sur des rythmes techno autour de la gare de Mons le 2 septembre

Après une dernière édition en 2017 sur le plateau du Heysel à Bruxelles, la City Parade fera son grand retour le samedi 2 septembre prochain à Mons, sous le slogan "Together as one". L'organisateur de l'événement, Claude Van Cools, promet une "opening party" gratuite et un défilé d'une dizaine de chars au départ de la gare de Mons. La closing et l'after parties sont, elles, payantes.