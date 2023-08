Le chef de l'Onu appelle à une réforme de l'ordre mondial lors du sommet des Brics

Le chef de l'Onu a notamment cité la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cet organe influent composé de 15 membres, seuls cinq sont permanents et pourvus du droit de veto : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et le Chine.

M. Guterres a estimé que l'humanité évoluait vers un "ordre mondial multipolaire", avec plusieurs grands centres de pouvoir. Il a qualifié cette évolution de positive, mais a souligné que le monde avait besoin d'institutions multinationales efficaces pour garantir la paix et la justice.

C'est pourquoi les institutions multinationales doivent être réformées, a préconisé le chef de l'Onu. Il s'agit notamment de veiller à ce qu'elles reflètent équitablement l'équilibre actuel des pouvoirs dans le monde, et non celui qui prévalait peu après la Seconde Guerre mondiale. "À l'époque, les puissances coloniales dirigeaient encore de nombreux pays africains. Ceux-ci n'avaient pas voix au chapitre", a-t-il rappelé.

António Guterres s'est exprimé dans le cadre du sommet des Brics qui se déroule pendant trois jours en Afrique du Sud. Jeudi matin, le groupe Brics des principaux pays émergents, a annoncé son élargissement, dès janvier, à six nouveaux membres, à savoir l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran.