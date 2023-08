Le collectif XR Animal appelle au blocage d'une course hippique à Saint-Josse

Une course hippique sera organisée dans les rues de Saint-Josse-ten-Noode le 16 septembre prochain, en collaboration avec l'ASBL Time For Others, a annoncé le bourgmestre de la commune bruxelloise sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Soulignant l'atteinte au bien-être animal que représente un tel événement, le collectif de désobéissance civile Extinction Rebellion (XR) Animal a appelé jeudi, dans un communiqué, au blocage de la course.