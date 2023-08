Les Belges à l'étranger - Doku après sa signature à Manchester City: "Un grand jour pour moi"

"C'est un grand jour pour moi, à la fois sur le plan personnel et professionnel" a déclaré Doku, cité dans un communiqué de Manchester City. "Manchester City est la meilleure équipe de football au monde. Les rejoindre est donc quelque chose de très spécial pour moi et ma famille. Je suis un jeune joueur qui doit encore apprendre et s'améliorer. Travailler avec Pep (Guardiola, ndlr.) et tout son staff, et jouer avec tous ces joueurs de classe mondiale, me rendra meilleur. J'en suis sûr."

"Regarder City jouer la saison dernière était incroyable. Gagner le triplé est la chose la plus difficile en football et ils l'ont fait. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis excité de rejoindre l'équipe. J'ai hâte débuter et j'espère que je pourrai rendre les supporters heureux." a conclu Jérémy Doku, 21 ans.

"Jérémy est un jeune joueur très excitant et je suis ravi qu'il nous rejoigne" a déclaré Txiki Begiristain, directeur sportif de Manchester City, qui ne tarissait pas d'éloges en évoquant Doku. "En termes d'attributs bruts, il a tout ce dont un ailier a besoin. Il a une vitesse phénoménale et il est exceptionnel en un-contre-un. Je suis persuadé qu'en travaillant avec Pep et son staff ici à City, il deviendra un attaquant de classe mondiale."

Doku portera le numéro 11 pour les 'Citizens'. Il est la troisième recrue estivale de Manchester City après les signatures de Matteo Kovacic (Chelsea) et Josko Gvardiol (RB Leipzig).