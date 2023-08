Mondiaux d'athlétisme - Carole Bam : "On peut prétendre qu'on est une bonne équipe"

Elle n'a sans doute jamais disposé d'un groupe aussi en forme avec Bolingo, Helena Ponette, Imke Vervaet, Camille Laus. Hanne Claes et Naomi Van Den Broek. "On s'améliore", reconnaît Helena Ponette, "mais les autres aussi."

"SI on est capable de placer de "splits" (chronos) toutes en 50 secondes, on peut prétendre qu'on est une bonne équipe et avoir la tête haute", juge Bam. "Il y a quatre équipes qui sont au-dessus: les Pays-Bas, les Etats-Unis, la Jamaïque et la Grande-Bretagne. Après on est là. Si les autres font une erreur ..."

Les Belges seraient déçues d'être au-delà de la 5e place alors ? "Tout dépend. Si on est 7e et qu'on bat le record de Belgique" on ne peut pas être déçues", estime Camille Laus la capitaine et initiatrice des Cheetahs.

Carole Bam effectuera sa sélection jeudi soir ou vendredi quand les compositions des séries seront connues. "J'ai encore quelques interrogations (notamment le mollet de Bolingo). L'objectif c'est de mettre les meilleures en séries pour assurer l'objectif premier qui est la finale."

A propos du dilemme de devoir choisir: "C'est toujours difficile de priver quelqu'un de quelque chose pour laquelle elle s'entraîne depuis tellement longtemps. Et c'est toujours pour des petits détails. Heureusement, j'ai toujours eu des filles conciliantes".

Et Camille Laus de justifier cette attitude positive: "Dans le relais il faut penser équipe. Qui est la plus performante et qui peut apporter le plus de contribution pour l'équipe. C'est ce qui fait notre force."