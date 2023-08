Mondiaux d'athlétisme - John Heymans, éliminé en séries du 5000m: "Je n'ai pas encore le sprint final nécessaire"

Heymans a terminé à la 13e place en 13:39.67. "J'étais encore présent dans les 300 derniers mètres (il était même 7e à 200m de l'arrivée). J'y ai cru jusqu'à 150m. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je n'ai tout simplement pas encore le sprint final nécessaire. Peut-être l'année prochaine", avoua le Louvaniste après sa première course en championnats du monde.

"Je me suis dit 'fais ta propre course'. C'est une occasion unique. C'est la forme du jour qui compte. J'avais établi les critères pour être content de ma course, parce qu'en fin de compte c'est cela qui compte. D'abord, tout donner. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, faire une bonne course tactique parce que j'avais été très mauvais tactiquement lors de ma précédente course internationale. Ce fut le cas, en ne brûlant pas mes cartouches trop tôt. Et trois: croire en mes chances de qualification. Je suis satisfait à 98%. Les 2% manquants les plus importants, la qualification, ne sont pas là."

Avec le 17e chrono de la saison des 22 concurrents dans sa course en 13:14.16, son record personnel, John Heymans était devant une tâche des plus difficiles ce qu'il expliquait naturellement: "Je suis passé d'un chrono de 13:42 (établi en 2020) à 13:14 cette saison, j'espère encore descendre à 13:10, 13:05" conclut-il pas du tout déçu.

En tout cas moins que le Suédois Andreas Almgren qui a manqué sa qualification pour 2/100e de seconde en se classant 9e d'un sprint remporté par l'Espagnol Mohamed Katir en 13:35.90, qui a vu les huit premiers terminer en 65/100e de seconde.