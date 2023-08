Mondiaux d'athlétisme - Objectif top-8 pour John Heymans et Robin Hendrix en séries du 5000m

Heymans, 38e au ranking qualificatif pour ces Mondiaux, courra à 19 heures en compagnie du phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen, champion du monde à Eugene, qui courra son premier 5000 de l'année à cette occasion.

A 19h21, Hendrix, classé 40e, entrera en piste. Il a hérité du meilleur performeur de l'année l'Ethiopien Berihu Aregawi, entre autres, dans sa série.

Malgré la nouvelle règle de qualification, la mission des deux coureurs de fond s'annonce plus que difficile. S'il n'y a plus de repêchés au temps comme par le passé, ce qui favorisait la seconde série, l'objectif est de terminer parmi les huit premiers de leur course.