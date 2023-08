Mondiaux d'athlétisme - Orphelins de Kevin Borlée, les Tornados visent toujours le podium, Alex Doom conclura

Ce sera le Roularien qui aura la redoutable tâche d'occuper la fonction de dernier relayeur si souvent tenue et avec quel brio par Kevin Borlée. En six finales courues à ce jour, l'athlète de la Défense nationale n'a jamais eté le finisseur des Tornados. Il a été à trois reprises le "lanceur" (Euro indoor 2021, JO Tokyo 2021, Euro 2022), 2e relayeur par deux fois (Mondiaux indoor 2022, et Euro indoor 2023) et 3e relayeur à une occasion (Mondiaux 2022).

Pour ce qui est du reste de l'équipe, Jacques Borlée avouait jeudi après-midi: "Je ne connais pas encore ma sélection. J'attends avec l'impatience le tirage et à un moment donné de je déciderai", après avoir discuté avec les coachs de ses coureurs (François Gourmet et Philip Gilson) et Rutger Smith, un des deux chefs de délégation.

"Il y a pas mal d'inconnues. Il faut, un, se qualifier (pour la finale, qui ouvrira les portes des World Series les 4-5 mai à Nassau aux Bahamas, qualificatifs pour les JO). Deux, quelle stratégie choisir pour aller chercher une médaille."

Aux Mondiaux, les Tornados ont réussi à deux reprises à se hisser là où ils rêvent de se trouver l'an prochain à Paris: sur la 3e marche du podium, tant à Doha en 2019 qu'à Eugene en 2022.