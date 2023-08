Nombre record de touristes en Communauté germanophone l'an dernier

La chute du nombre de visiteurs, en 2020, due à la pandémie du Covid19 a donc été largement surmontée en 2022, indique le cabinet de la ministre germanophone, Isabelle Weykmans, en charge du tourisme.

"Plus de 221.000 arrivées ont été enregistrées dans les établissements d'hébergement de la Communauté germanophone l'année dernière. Cela équivaut à plus de 547.000 nuitées. Ces deux chiffres atteignent des sommets jamais atteints jusqu'à présent", peut-on lire dans le communiqué.

Le nombre d'hébergements touristiques est lui aussi en nette augmentation. "En 2018, 283 hébergements touristiques étaient enregistrés au ministère. En 2022, ils étaient 458. L'augmentation est presque entièrement due aux locations de vacances. Leur nombre est passé de 191 à 369", indique le cabinet de la ministre.

En 2022, la durée moyenne d'un séjour en Communauté germanophone était de 2,46 soit un peu moins longue qu'en 2020 et 2021, années durant lesquelles les séjours à l'étranger étaient interdits.

"Cependant, si l'on examine les chiffres par mois, on constate que les mois de juillet et août attirent davantage de touristes. Pendant cette période, les clients séjournent en moyenne plus longtemps dans la région", ajoute le cabinet qui insiste sur l'importance des investissements réalisés dans les nouvelles offres touristiques.

"La destination touristique de l'Est de la Belgique offre des infrastructures attrayantes, mais aussi une grande variété d'activités et des hébergements de qualité. Cette augmentation d'attractivité améliore également la qualité de vie des habitants : ils profitent également des offres touristiques dans leur région, et l'augmentation du nombre de visiteurs stimule l'économie locale, ce qui profite à toute la région", conclut la ministre Weykmans.