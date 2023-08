Renewi Tour - Joshua Tarling après sa victoire d'étape: "Nous avons une équipe très solide"

"C'est ma première victoire WorldTour et j'en suis très heureux. Ai-je pris un départ hésitant? Non. Je pensais que je roulais vite et bien jusqu'à ce que j'entende mes temps via la voiture suiveuse. J'ai fini par me reprendre et j'ai réussi à corriger le tir. J'ai en fait paniqué à la moitié de la course. À certains moments, j'allais même plus vite que les objectifs de temps fixés. Finalement, tout est rentré dans l'ordre." a déclaré le médaillé de bronze du contre-la-montre aux Mondiaux de cyclisme à Glasgow.

"Cette troisième place en Écosse m'avait déjà rendu très heureux. Être sur le podium de championnats du monde de contre-la-montre en compagnie de (Remco) Evenepoel et (Filippo) Ganna, c'est magnifique. Cette victoire est également superbe. Je suis le nouveau leader. J'aimerais bien garder le maillot vert et bleu, mais nous avons une équipe très solide, donc nous avons beaucoup de possibilités si j'échoue soudainement. Je pense à Michal Kwiatkowski, au petit et au grand Ben, Tulett et Turner, à Lucas Plapp et à bien d'autres encore. Elia Viviani peut jouer sa chance dans les sprints et il y a Cameron Wurf. Bref, toute l'équipe peut montrer quelque chose."

"J'ai 14 secondes d'avance sur Wellens mais une étape particulièrement difficile m'attend demain/vendredi", a conclu Joshua Tarling.