Renewi Tour - Joshua Tarling confirme après sa performance aux Mondiaux et remporte le contre-la-montre

Sur un parcours plat, Tarling a devancé quatre Belges, Tim Wellens (UAE Team Emirates), Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny), tous arrivés entre 14 et 21 secondes après le premier. Le Gallois de 19 ans a confirmé après sa très bonne prestation lors des championnats du monde de Glasgow. Il avait alors terminé troisième de l'épreuve chronométrée derrière Filippo Ganna et Remco Evenepoel.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), leader du classement général après sa victoire au sprint sur la première étape mercredi à Aardoie, a terminé 34e à 48 secondes de Tarling, qui devient le nouveau leader au général.

Vendredi, une étape flandrienne attendra les coureurs, qui se rendront d'Aalter à Grammont sur 171,2 kilomètres, avec deux ascensions du Bosberg et trois du Mur de Grammont au programme.

Le Renewi Tour se termine dimanche à Bilzen. Il n'avait pas eu lieu eu 2022 et Sonny Colbrelli s'était imposé en 2021. Pour la dernière victoire belge en 2019, Laurens De Plus avait devancé ses compatriotes Oliver Naesen et Tim Wellens.