Tour d'Allemagne - Ilan Van Wilder: "Le fait que je sois déjà en tête est surprenant"

"Ma première victoire est là. Je l'ai déjà frôlée cette saison au Tour de l'Algarve, où j'ai terminé deuxième. J'ai été battu sur la ligne. Quelle déception. Cette fois, c'est le bingo. Enfin. Je n'ai pas fait d'erreur et j'ai sprinté jusqu'à la ligne", a commenté Van Wilder.

Van Wilder est arrivé en tête dans la dernière montée de l'Ellerberg et il a reçu le soutien de Felix Grosschartner et Pavel Sivakov. "Dans les 20 derniers kilomètres, le rythme du peloton était très élevé. Beaucoup d'équipes ont tout fait pour larguer les sprinters et elles y sont parvenues. J'ai suivi les mouvements à l'avant et j'ai tiré avec Sivakov lorsqu'il a soudainement lancé une bombe. Grosschartner a également réussi à se faufiler. C'était bien agencé et nous avons à trois jusqu'à l'arrivée. Tourt le monde a fait sa part de travail et nous avons pu sprinter pour la victoire."

"Nous allons certainement défendre le maillot de leader. Vendredi, une nouvelle étape difficile est programmée, mais elle doit me convenir. J'ai une petite avance sur mes concurrents et c'est un avantage. Bien que je sois venu pour réussir un bon classement, le fait que je sois déjà en tête est surprenant. Nous avons une équipe forte et dans les sprints, nous pouvons toujours compter sur Ethan", a prétendu Van Wilder.