Tour de l'Avenir - L'Espagnol Ivan Romeo remporte la 5e étape, le Danois Simon Dalby toujours leader

L'Espagnol a mis à profit les deux difficultés de la finale, le Col de la Cruzille et la Côte du Terreau, pour forger son succès. Le Danois Simon Dalby, cinquième de l'étape, conserve la tête du classement général.

L'étape du jour a été lancée par une échappée de douze coureurs, dont Alec Segaert. L'entrée dans la dernière heure de course a secoué le groupe de tête où l'on a enregistré plusieurs attaques, alors que le peloton restait à plus de deux minutes. Trois coureurs - l'Allemand Tim Torn Teutenberg, l'Israélien Oded Kogut et l'Australien Liam Walsh - se sont isolés à l'avant à 30 kilomètres du but.

Les cartes étaient redistribuées en tête de course à l'approche du Col de la Cruzille, à 15 kilomètres du but, où Ivan Romeo passait seul en tête, avec plus d'une demi-minute d'avance sur Lars Craps et le Néerlandais Pepijn Reinderink, rejoints avant la Côte du Terreau, dernière difficulté du jour, par l'Allemand Pierre-Pascal Keup.

Ce trio en poursuite a été repris par le peloton à trois kilomètres de l'arrivée, alors que Romeo se lançait dans l'ultime descente avec un avantage de quinze secondes. L'Espagnol a tenu bon en tête de course pour s'imposer en solitaire devant le Suisse Jan Christen, 2e à son grand regret et l'Italien Francesco Busatto, 3e.

La sixième étape du Tour de l'Avenir sera disputée vendredi entre Méribel et le Col de la Loze sur la distance de 65 kilomètres. Cette 59e édition s'achève dimanche à Sainte-Foy-Tarentaise.