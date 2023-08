Tour d'Espagne - Sylvain Moniquet vise une "victoire d'étape plutôt qu'un classement général"

"Nous avons une bonne équipe pour prendre les échappées et aller chercher une victoire d'étape", a confirmé Sylvain Moniquet jeudi. "Mon objectif n'est pas le général, mais une victoire d'étape ou bien le podium avec Thomas De Gendt, Edouadro Sepulveda, Lennert Van Eetvelt, Andreas Kron ou moi-même. La troisième semaine me conviendra bien, je pense plus particulièrement à la très difficile 20e étape, avec ses dix cols. L'étape du Tourmalet, en deuxième semaine, m'intéresse aussi. Avant ça, les coureurs seront frais et la course sera nerveuse. Nous avons effectué un stage de dix jours à Andorre avec le groupe de la Vuelta et nous avons chacun coché les étapes que nous viserons particulièrement. Je pense que l'étape d'Andorre (3e), que nous avons reconnue en stage, même si elle ne s'annonce pas facile, pourrait être notre première occasion. Je ne suis pas un grimpeur qui apprécie les côtes très raides, comme l'Angliru (17e étape). Je préfère les montées très irrégulières, de 7-8 %. La chaleur sera un critère qui impactera énormément la course. Je me suis bien acclimaté en stage".

Sylvain Moniquet s'avoue assez satisfait de sa saison, même si le début n'a pas été très satisfaisant. "Le début n'a pas été facile, j'ai eu beaucoup de difficultés à me mettre dans le rythme. Mon bon niveau est revenu après les classiques ardennaises, notamment au Tour de Hongrie, au Tour de Suisse, au Tour de Pologne, qui ont été très bons. Une 11e place en Pologne, tout près du top 10, c'est très encourageant. J'espère continuer sur cette belle dynamique à la Vuelta".