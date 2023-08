Tour du Poitou-Charentes - Bruno Armirail vainqueur du contre-la-montre, Waerenskjold nouveau leader

La première référence du contre-la-montre a été fixée par le Danois Lasse Norman Leth (Uno X), premier coureur à l'arrivée, en 28:19.190. Le Polonais Maciej Bodnar (TotalEnergies) a pris la tête du classement avec un temps de 26:27.64, alors qu'un quart des coureurs étaient arrivés. Bruno Armirail, spécialiste de l'exercice chronométré, a fait monter les enchères en fixant définitivement la référence à 27:13.68. Le vice-champion de France du CLM s'est imposé devant le Norvégien Sören Waerenskjold (Uno-X), 2e à 10 secondes, et l'Allemand Maximilian Walscheid (Cofidis), 3e à 48 secondes;

La quatrième et dernière étape du Tour du Poitou-Charentes sera disputée vendredi entre Moncoutant et Poitiers sur la distance de 170 kilomètres. Le vainqueur final de la course française succédera au Suisse Stefan Küng, qui avait remporté le Tour du Poitou-Charentes en 2022.