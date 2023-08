Un millier d'activités organisées le 10 septembre pour le 35e Open Monumentendag

Au total, plus de 1.000 activités diverses et variées seront mises sur pied lors de cet événement culturel et gratuit proposé par des organisateurs locaux, soit 200 de plus que l'année dernière. Ce sera l'occasion pour les curieux et visiteuses de s'intéresser à la culture du carillon, de la bière, aux défilés et parades ou encore au métier de meunier. Des fanfares déambuleront également dans 26 villes pour apporter une touche festive à l'événement.

Le patrimoine matériel sera, lui aussi, mis à l'honneur. Pour l'occasion, des bâtiments emblématiques seront accessibles gratuitement au public, tels que le château de Heers, dans le Limbourg, ou l'hôtel de ville de Tongres.

Cette édition de l'Open Monumentendag ne met pas en avant le patrimoine immatériel par hasard. En effet, cette année marque le 20e anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, adoptée en 2003.