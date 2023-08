US Open - Minnen "contente de s'en être sortie" au premier tour des qualifs contre Sonmez

"Ce fut un match difficile", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Les premiers tours sont toujours compliqués, qui plus est contre une adversaire en forme. Je suis contente de m'en être sortie. C'est une joueuse qui est solide du fond du court et qui ramène beaucoup de balles. Elle a vraiment très bien joué dans le deuxième set. Son point faible, toutefois, était son service et je suis parvenue à bien en tirer profit. Les premier et troisième sets étaient d'un très bon niveau."

Greet Minnen brigue une quatrième participation à Flushing Meadows, où elle avait atteint le troisième tour en 2021, son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem. La native de Turnhout affrontera au deuxième tour l'Autrichienne Sinja Kraus (WTA 208), 21 ans, qui a battu, également en trois sets, la Française Alice Robbe (WTA 220), 23 ans.

"Il y a toujours de la tension en qualifications, et peut-être un peu plus que d'habitude, vu qu'il s'agit d'un tournoi du Grand Chelem, mais je pense m'en être assez bien accommodée", a-t-elle poursuivi. "J'ai eu l'occasion de suivre quelque peu le match de Kraus et j'ai pu constater qu'il s'agit d'une joueuse agressive, qui a de bons coups de fond. Il va falloir que je réussisse à la mettre sous pression pour l'empêcher de développer son jeu."