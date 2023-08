US Open - Onclin au deuxième tour des qualifs : "Je prends beaucoup de plaisir"

"Je pense avoir disputé un bon match", a-t-il confié à Belga. "Je suis très bien entré dans la partie. Je servais bien, je jouais mon jeu, j'étais solide. Ensuite, il s'est mis à mieux jouer et j'ai dû m'accrocher dans le deuxième set. Je suis resté calme, sérieux, je n'ai pas cherché à trop forcer. Et cela a été important. J'ai attendu une baisse de régime de sa part pour repasser devant. À l'arrivée, je suis content de mon niveau de jeu global et de la manière dont je me suis comporté."