Venezuela: les syndicalistes condamnés à 16 ans de prison vont faire appel

Condamnés pour "conspiration" le 1er août, les six hommes vont faire appel de leur condamnation "prochainement", a déclaré à la presse Yorbelis Oropeza, l'épouse d'Alcides Bracho, l'un d'entre eux.

"Nous demandons que les procédures judiciaires" visant à "restreindre la liberté syndicale cessent, a déclaré Mme Oropeza, lisant un texte qu'elle a remis au bureau du Procureur général.

Le texte demande "la libération immédiate de tous les défenseurs des droits du travail détenus pour avoir mené des activités syndicales", ainsi que l'arrêt des procès de civils par des tribunaux militaires.

Les six hommes avaient été arrêtés en 2022 dans le sillage de manifestations pour de meilleurs salaires. Des organisations de défense des droits humains ont qualifié la décision d'"arbitraire".

Le document publié jeudi par les proches des condamnés et des militants demande l'ouverture d'une enquête sur les assassinats des dirigeants syndicaux et sur les menaces qui pèsent sur eux.

Le procureur avait estimé que les six hommes "ont agi en tant que membres d'une structure criminelle, et non en tant que membres d'un syndicat".

Le salaire minimum au Venezuela est inférieur à cinq dollars par mois. Il est complété par des primes d'Etat d'environ 65 dollars. Le coût du panier alimentaire, en revanche, dépasse les 500 dollars, selon des estimations privées dans un pays en proie à une inflation galopante.

Des experts de l'ONU ont estimé que le Venezuela commettait un "abus chronique" des lois antiterroristes, "contre ceux qui défendent les droits des travailleurs" en citant cette affaire.