WTT Feeder - Martin Allegro et Cédric Nuytinck au 2e tour à Olomouc

Martin Allegro (WTT 76), 27 ans, s'est imposé 3-1 (9-11, 11-9, 11-7, 11-5) face au jeune Roumain de 18 ans Darius Movileanu (WTT 150), 18 ans. Le Borain affrontera vendredi au tour suivant, pour une place en 8e de finale, le tchèque Jiri Martinko (WTT 231).

Cédric Nuytinck (WTT 103), 30 ans, a de son côté battu 3-0 (11-5, 11-4, 11-7) le Tchèque Pavel Sirucek (WTT 353), 30 ans aussi. Son prochain adversaire sera vendredi le Taiwanais Tzu-Yi Yang (WTT 149).

Les deux pongistes belges sont aussi engagés en double. Martin Allegro fait la paire avec l'Anglais Tom Jarvis et jouera au premier tour contre les Chinois Xue Fei et Zhou Kai. Associé au Polonais Jakub Dyjas, Cédric Nuytinck sera opposé en entrée aux Roumains Vladislav Ursu et Andrei Putuntica.