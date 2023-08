Affluence à Bruges cet été grâce aux touristes étrangers

Le tourisme national a connu une légère baisse à Bruges (-3%). Les touristes venus de l'étranger étaient en revanche 16% plus nombreux que l'été dernier. Trois visiteurs sur quatre étaient des touristes d'un jour.

"Cet été, il y a eu encore plus de nuitées que durant l'été 2022. Les 14% de touristes séjournant sur place ont réalisé un total de 400.000 nuitées dans la ville. Cela représente 15.000 nuitées de plus que pour la période de juillet et août 2022", a déclaré le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw (CD&V).

Le nombre de visiteurs s'est réparti uniformément entre juillet et août. En juillet, le nombre de visiteurs a été plus élevé que d'habitude, avec une augmentation de 10%. Pour le mois d'août, les chiffres sont restés stables.