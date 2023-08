BNXT League - Le Brussels complète sa sélection avec l'Américain Jordan Harris, ancien de Malines

Harris (25 ans) évoluait la saison dernière à Malines, également en BNXT League. Avec les Kangoeroes, il a inscrit 7,4 points et gobé 2,9 rebonds de moyenne par match.

"Je suis heureux d'avoir réussi à attirer un joueur comme Jordan Harris au Brussels. Ce qui a fait pencher la balance, c'est son expérience dans la BNXT League où il a fait une très bonne fin de saison avec Malines. Je pense que c'est un joueur qui possède des qualités athlétiques et physiques et qui j'espère va nous permettre d'atteindre l'équilibre collectif qu'on recherche", a confié l'entraîneur Serge Crevecoeur.

Le roster du Brussels est désormais complet, avec Jelani Watson-Gayle et Luka Kotrulja au poste 1, Alex Libert et Terry Deroover à l'arrière, Louis Hazard et Jordan Harris à l'aile, Brandon Horvath et Thomas Hanquiez au poste 4 et Yannick Desiron et Jared Ambrose en pivots