Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine sur un léger regain

UCB (81,68) valait 0,25% de plus que jeudi, alors que Solvay (102,00) cédait 0,20%, les baisses étant emmenées par Barco (18,80) avec un recul de 1,36% devant Melexis (85,15) et Sofina (202,60), en baisse de 0,53 et 0,59%.

AB InBev (52,25) et Ageas (36,61) restaient positives de 0,11% tandis que KBC (60,20) cédait 0,27%.

Belysse (0,91) et Exmar (11,06) plongeaient par ailleurs de 6,4 et 7,5% tandis que Kinepolis (44,10) et Agfa-Gevaert (2,135) chutaient de 4,8 et 3,6%, Deceuninck (2,23) abandonnant 5,5%. What's Cooking (78,00) se distinguait par un bond de 6,8%, SmartPhoto (27,70) et Tessenderlo (28,60) remontant de 2,6 et 2,3%.

Celyad (0,56) regagnait enfin 4,9% tandis que Biosenic (0,0368) et Oxurion (0,0017) abandonnaient 8 et 5,5%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0790 USD, contre 1,0785 dans la matinée et 1,0845 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.830 euros, en recul de 90 euros.