Challenger Pro League - Large victoire de Zulte Waregem sur Seraing avec un triplé de Gano, le Club NXT s'impose

Zulte se procurait deux possibilités coup sur coup après une première demi-heure pauvre en occasions. Traoré (35e) et Vossen (37e) butaient tous les deux sur Margueron.

En début de seconde mi-temps, Zulte se procurait un penalty après une main de Tshibuabua. Vossen se chargeait de le convertir (48e).

En fin de match, après l'exclusion de Tshibuabua (79e), Ruud Vormer faisait le break pour Zulte Waregem sur une frappe à distance (81e) avant que Gano n'inscrive un triplé en moins de dix minutes (84e, 89e et 90+3e) et ne porte la marque finale à 0-5.

Avec cette victoire, Zulte Waregem s'installe en tête avec 6 unités. Seraing (4 points) est 5e.

Dans l'autre rencontre de vendredi soir, le Club NXT s'est imposé 0-3 sur la pelouse des jeunes de Genk.

C'est De Smet qui ouvrait le score (12e) en profitant d'une erreur de Manguelle. Victory Beniangba manquait l'égalisation de peu (25e) pour les locaux, avec une frappe hors cadre. Le Club NXT doublait la mise en fin de mi-temps par l'intermédiaire de son capitaine Vermant (45+1e) qui reprenait un centre de De Roeve, venu de la droite.

Le Club NXT inscrivait un 3e but dans les dix dernières minutes par l'intermédiaire de Granado Torres (82e), scellant la victoire des Brugeois.

Le Club NXT engrange 3 points et revient à hauteur de la tête qu'occupe Zulte Waregem, à égalité avec Jong Genk et Lommel (6 points), en attendant la suite de la 3e journée qui se poursuivra samedi soir à 20h00 avec deux rencontres au programme: Lommel-Deinze et Patro Eisden-Beveren.