Coupe Sels - La championne du monde Lotte Kopecky en tête d'affiche dimanche

"Nous parcourons des circuits locaux", a expliqué l'organisateur de l'épreuve, Ben Simons. "Nous avons délibérément abandonné notre statut 1.1 et choisi d'inscrire la course au calendrier national." L'ancien champion de Belgique Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) et Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) feront notamment partie des coureurs qui s'élanceront pour 11 tours d'un peu moins de 10 kilomètres. "Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc voir les coureurs à l'œuvre à plusieurs reprises et c'est ce qui rend la Coupe Sels si unique." L'année dernière, la victoire était revenue à Arnaud De Lie.

"En ce qui concerne l'édition féminine, nous sommes honorés que Lotte Kopecky se présente au départ de notre critérium dans son maillot arc-en-ciel. Il s'agit de 20 tours d'un peu plus de 3 kilomètres. C'est d'ailleurs la première course que Kopecky disputera dans notre pays après avoir remporté son titre sur route à Glasgow", a expliqué Ben Simons. "Marthe Truyen, 3ème de Paris-Roubaix, fera également son apparition, tout comme Ellen Van Loy et Mieke Docx, entre autres.".

- Le programme -

11h00: course dames (66 km)

14h00: course messieurs (109 km)