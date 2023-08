Diables rouges - Les fans peuvent envoyer leurs messages d'encouragement contre l'Azerbaïdjan

Cette initiative entre dans le cadre de #WirSchaffenDas, la campagne lancée pour soutenir les Diables avant l'Euro 2024 en Allemagne. "Jusqu'au vendredi 8 septembre, les supporters peuvent envoyer un message personnel pour leur joueur préféré via l'application officielle de la RBFA. Les plus beaux messages seront brodés sur des serviettes, qui seront remises aux Diables dans le vestiaire. Après le match, les serviettes -lessivées- seront remises aux supporters gagnants."

"Malgré la longue distance de 3 500 kilomètres entre Bruxelles et Bakou, les Diables méritent le soutien de leurs supporters", a précisé Michaël Schockaert, marketing manager de l'URBSFA. "En brodant des messages de supporters sur les serviettes, les joueurs ressentiront ces encouragements jusque dans le vestiaire. Et ces supporters sont nombreux, puisque le fan-club 1895 connaît une croissance significative au cours de la campagne de qualification actuelle. Plus de 11.200 supporters en sont membres et suivent de près les Diables Rouges."

Ces messages d'encouragement constituent la quatrième initiative de #WirSchaffenDas, après le tifo géant avec plus de 23.000 noms de supporters pour le match de qualification pour l'Euro en Suède le 24 mars, le Red Devils Express, une colonne de bus avec des supporters belges pour le match amical en Allemagne le 28 mars, et le stade Roi Baudouin chauffé à blanc pour le duel contre l'Autriche le 17 juin.