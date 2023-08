Etudes de médecine - 4.300 candidats attendus ce matin pour le premier concours d'entrée en fac de médecine

Cette épreuve écrite est prévue entre 9h30 et 17h00. Elle comptera 80 questions à choix multiples portant chacune sur l'une des 6 matières fixées par décret et réparties en 2 catégories : "connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "communication et analyse critique de l'information".

Depuis 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait un examen d'entrée qui laissait entrer dans ces filières tous ceux qui réussissaient l'épreuve de sélection.

En échange d'un relèvement des numéros Inami dévolus aux médecins francophones, la FWB a accepté l'an dernier de transformer son examen en concours d'entrée, lequel n'ouvrira les portes des facultés de médecine et de dentisterie qu'à un nombre prédéterminé de lauréats.

Sur les plus de 4.300 candidats, seuls les 1.543 meilleurs seront ainsi autorisés cette année à entamer ces études, dont 1.366 pour la médecine et 177 pour la dentisterie.

Pour mémoire, l'an dernier, seuls 869 jeunes avaient réussi l'examen d'entrée.

Pour les étudiants francophones qui entameront cette année ces études, le Fédéral a réservé 929 numéros Inami pour la filière de médecine et 106 pour celle de dentisterie.

Plus élevé que le nombre de quotas prévus, le nombre d'admissibles tient compte d'un "taux de déperdition", c'est-à-dire d'un nombre estimé d'étudiants qui ne s'inscriront finalement pas dans ces études, qui ne les finiront pas, ou qui ne poursuivront pas en Belgique une formation conduisant à un titre professionnel particulier.

Le nombre de candidats non-résidents qui seront admis a lui été réduit à 15% du nombre total d'admissibles, contre 30% jusqu'ici.