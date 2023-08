Euro de hockey - "On a tout donné pour préserver notre avantage", relève Michelle Struijk

"Je suis follement fière de l'équipe, c'est fantastique. On a tout donné, et on a eu un peu de réussite", reconnaissait à chaud la joueuse qui a rejoint La Gantoise à l'intersaison.

Le scénario du match a mis les Panthers rapidement sur le velours. "Marquer après deux minutes c'était idéal, d'autant que ça tombe de manière un peu inattendue, et on aurait pu en mettre d'autres. Ca nous a mis dans une situation où l'on aurait pu hésiter entre continuer à attaquer et se replier, mais on a très bien géré ça", salue l'Anversoise, qui fait partie des huit joueuses actuelles à avoir déjà disputé une finale européenne, lors de son premier grand tournoi avec les Panthers en 2017.

Pour la finale de samedi, "il reste toujours des points d'amélioration". "Je m'attends à des Néerlandaises extrêmement déterminées, mais on a déjà montré qu'on était capables de leur tenir tête. A notre manière, c'est-à-dire en défendant très bien et en saisissant nos opportunités. Au final, il faudra juste marquer un but de plus", souriait en conclusion Michelle Struijk.