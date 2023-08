Euro de hockey - "Trois grosses erreurs qui se payent cash", regrette Vincent Vanasch

"Ça s'est joué sur des détails, comme toujours", relève le gardien belge. "On est bien rentré dans la partie, on aurait pu tuer le match, mais en deuxième mi-temps on fait trois grosses erreurs qui se payent cash à ce niveau. Je pense pas que la victoire néerlandaise soit méritée, mais la chance était de leur côté aujourd'hui. Maintenant, il faut se remobiliser pour aller chercher la médaille de bronze."

Le premier but a marqué un tournant, dans un match que la Belgique avait sous contrôle. "Ça les a remis dedans. D'un coup, on a vu une autre équipe en face, qui gagnait beaucoup plus de balles alors que nous on s'éteignait progressivement. Il faudra en tirer les enseignements. C'est le moment de se faire petit, et de travailler encore plus dur", préconise Vincent Vanasch.

Même si les Red Lions étaient venus pour le titre, leur bilan est loin d'être négatif, souligne leur dernier rempart. "C'était un bel Euro. La manière avec laquelle on a joué en poules, c'était quasi parfait. Je suis fier de cette équipe. On a affiché un beau jeu et une cohésion, et ce avec des nouveaux joueurs. C'est prometteur."

La Belgique devra donc passer par un tournoi qualificatif pour obtenir son ticket pour les Jeux de Paris. "Ca nous permettra de nous tester, de ne pas rester dans notre bulle", positive Vanasch.

Le gardien, qui a évolué ces dernières saisons à Cologne, ne cache cependant pas qu'il regrette de ne pas pouvoir affronter l'Allemagne en finale. "Surtout dans ce stade, ça va être monstrueux."