Europa League - L'entraîneur de l'Union Blessin veut la même prestation au retour

En dominant, tu ne gagnes pas forcément les matchs, estime Alexander Blessin, et cela n'a pas été nécessaire pour que l'Union batte Lugano 2-0 jeudi, en barrage aller de l'Europa League. "C'est normal que nous n'avons pas disputé cette rencontre en total confiance, avec encore le match contre Malines dans la tête", a déclaré Blessin, en faisant référence à la lourde défaite 4-0 en championnat quelques jours plus tôt. Sur le plan défensif, tout ne s'est pas déroulé parfaitement. "Moris a très bien défendu le but et préservé le zéro au marquoir."