Le festival Scène sur Sambre revient ce week-end pour trois jours à Thuin

Le festival Scène sur Sambre était parvenu l'année dernière à accueillir plus de 20.000 personnes grâce à trois journées qui se voulaient thématiques sur le plan des styles musicaux.

On reste sur la même idée ce vendredi et samedi, avec des accents respectivement mis sur le 'DJing' et la musique urbaine. La journée de dimanche restera "grand public", avec tout de même un accent sur la pop urbaine.

Parmi les principales têtes d'affiche du festival figurent Bon Entendeur, Kid Noize, Gazo, Daddy K, Rohff ou encore Gims&Dadju.