Le Suédois Mikael Ymer, suspendu pour dopage, met un terme à sa carrière

En juillet, le joueur de 24 ans avait expliqué avoir été accusé en janvier 2022 par la Fédération internationale de tennis d'avoir raté trois contrôles hors compétition sur une période de douze mois. Assurant n'avoir jamais utilisé de substances illicites, il a contesté ces accusations et a été innocenté dans un premier temps.

Mais après un appel déposé par la fédération, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a suspendu le Suédois pour une période de 18 mois en juillet. Selon le TAS, Ymer n'avait pas indiqué au préalable où il se trouvait les 22 avril, 10 août et 7 novembre 2021, alors que les athlètes doivent prévenir de leur emploi du temps pour permettre aux enquêteurs de les localiser en cas de test inopiné. À partir du troisième échec, ils encourent des sanctions.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Ymer a répété qu'il était suspendu alors qu'il n'avait "jamais utilisé ou été accusé d'utiliser des substances interdites". "Je trouve injuste leur décision de me juger à nouveau et de me déclarer coupable", a-t-il ajouté.

Le joueur suédois restait sur une défaite au 3e tour de Wimbledon face au Colombien Daniel Galan. Il est actuellement classé 80e mondial.