Libye: opération des troupes de Haftar dans le sud contre des rebelles tchadiens

Selon Khalifa al-Obeidi, chef du bureau média des Forces armées arabes libyennes (FAAL) commandées par Haftar, celles-ci se préparent à mener "plusieurs opérations sécuritaires visant à expulser de plus de 2.000 logements dans la zone de Oumm al-Araneb (sud-ouest) des combattants de l'opposition tchadienne et leurs familles".

Vendredi soir, des frappes aériennes ont été menées près de la frontière avec le Tchad, suivies par l'envoi de parachutistes sur le terrain, selon le bureau des médias.

Les logements inachevés, occupés de force il y a quatre ans par des rebelles tchadiens, étaient initialement destinés à accueillir des familles libyennes.

"Ces opérations visent à sécuriser la zone et rassurer les habitants face au terrorisme, crime organisé, traite des êtres humains et trafic de drogue", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense du gouvernement de l'est libyen.

La Libye est plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis un an, le pays est dirigé par deux gouvernements rivaux: l'un à l'ouest mené par Abdelhamid Dbeibah et l'autre à l'est soutenu par Khalifa Haftar.

La Libye et le Tchad partagent une frontière de plus de 1.000 kilomètres depuis laquelle opèrent des rebelles tchadiens de part et d'autre.