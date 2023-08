Mondial féminin 2023 - Borja Iglesias quitte l'équipe nationale espagnole après le geste polémique de Rubiales

Le buteur espagnol du Betis Séville, Borja Iglesias, a annoncé son intention de ne plus jouer pour l'équipe nationale en réaction au comportement du président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales. "J'ai pris la décision de ne plus jouer pour l'équipe nationale jusqu'à ce que les circonstances changent et que de tels actes ne restent plus impunis", a déclaré l'attaquant de 30 ans, international à deux reprises.