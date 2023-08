Mondiaux d'athlétisme - La Vénézuélienne Yulimar Rojas remporte son 4e titre mondial consécutif au triple saut

Rojas (27 ans) s'est fait très peur avant de bondir au-delà des 15m à son sixième essai, ce qui lui a permis in extremis de conserver son invincibilité en grands championnats entamée en 2017. Elle n'avait jusqu'alors réussi que deux sauts valides, avec 14m33 et 14m26 aux 2e et 3e essais, ce qui lui aurait valu une 9e place ex aequo.

En débloquant la situation sur son dernier essai, la Sud-Américaine a devancé l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15m00), qui menait le concours depuis le premeir saut, et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14m96).