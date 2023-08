Mondiaux d'athlétisme - Les Tornados au couloir 4 dans la 2e série avec la Jamaïque, la France et l'Italie

La France, qui prépare ses Jeux Olympiques s'élancera au 6 juste devant l'Italie au 5, emmenée par le spécialiste du 400 haies Mario Lambrughi, et les Pays-Bas au 2. Ce sont les autres favoris pour la qualification. Sri Lanka (couloir 7), Kenya (8) et Allemagne (couloir 9) complètent la série.

Le top 3 de la course plus deux meilleurs temps des équipes non qualifiées directement sur l'ensemble des deux séries reviendront dimanche soir (21h37) disputer le titre.

Jacques Borlée s'est montré satisfait: "Un bon tirage et un bon couloir. Je n'ai pas encore complètement décidé de ma stratégie". Il ne divulguera pas son choix du quatuor qui courra à l'avance: "c'est trop stratégique".

La Belgique évite d'autres grands favoris comme les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, le Botswana ou encore l'Espagne.

Une place en finale assurera la Belgique d'une participation aux Relais Mondiaux de Nassau les 4 et 5 mais 2024 qui serviront d'épreuve qualificative en vue des JO de Paris.