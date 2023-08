Nikola Karabatic prendra sa retraite à l'issue de la saison prochaine

Avec Karabatic, une légende du sport français prépare sa révérence. Le N.44 du Paris Saint-Germain est le joueur de handball le plus médaillé de l'histoire aux JO avec ses compères des Experts Luc Abalo et Michaël Guigou: ils sont tous les trois triples champions olympiques (2008, 2012 et 2021) et médaillés d'argent à Rio (2016).

Mais à la différence des deux autres, Nikola Karabatic entretient l'espoir, aux Jeux olympiques de Paris-2024, d'enrichir encore, à 40 ans passés alors, un palmarès qui compte également quatre sacre mondiaux, et trois européens.

Cette neuvième saison avec le PSG est aussi l'ultime chance de porter le club de la capitale vers un premier sacre en Ligue des champions, l'objectif lors de son arrivée à Paris en 2015. Il a déjà remporté la C1 trois fois avec Montpellier, Kiel et Barcelone.

Le monument du sport français a été privé de la fin de saison avec le PSG en raison d'une phlébite à la jambe droite, apparue en début d'année 2023.