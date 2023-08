Pro Golf Tour - Lars Buijs prend un excellent départ au Staan Open

Buijs a rendu une carte de 65 après sept birdies et un bogey. Avec son tour en six sous le par, il compte deux coups de retard sur le Français Antoine Auboin et un sur l'amateur français Louis Bonte.

Jean de Wouters pointe en 32e position avec un tour en 69 coups (-2). James Meyer de Beco a eu besoin d'un coup de plus et est 47e.

Kristof Ulenaers, 12e et premier Belge au classement du Pro Golf Tour, a eu besoin de 72 coups (+-1). En raison des fortes pluies, le tournoi a été interrompu jeudi. Vingt-et-un golfeurs ont dû terminer leur premier tour vendredi matin.