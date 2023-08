Renewi Tour - Mike Teunissen enlève la 3e étape devant Tim Wellens, nouveau leader

Le jour de son 31e anniversaire, Teunissen s'est adjugé cette étape flandrienne, qui proposait deux ascensions du Bosberg et trois du Mur de Grammont, en accélérant à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Il s'est imposé devant Tim Wellens et le Français Alex Zingle (Cofidis).

Le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny) complètent le top-5.

Wellens a été victime d'une crevaison à 30 km de l'arrivée. Il a cependant continué et est allé prendre la 2e place et les 6 secondes de bonifications qui l'accompagnent.

Le Limbourgeois, vainqueur de l'épreuve en 2014 et 2015, prend le maillot de leader au Britannique Joshua Tarling (INEOS Grenadiers). Au général, il compte 17 secondes d'avance sur Yves Lampaert et 19 sur Jasper Stuyven.

Samedi, la 4e et avant-dernière étape mènera le peloton de Beringen à Peer sur 174,9 km d'un parcours plat.

Le Renewi Tour se termine dimanche à Bilzen. Il n'avait pas eu lieu eu 2022 et Sonny Colbrelli s'était imposé en 2021. Pour la dernière victoire belge en 2019, Laurens De Plus avait devancé ses compatriotes Oliver Naesen et Tim Wellens.