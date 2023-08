Tour d'Allemagne - Mühlberger, vainqueur d'étape: "Heureusement, j'avais encore de la force dans les jambes"

"L'objectif était de rouler pour Alex Aranburu. C'était notre homme le mieux placé au général", a-t-il entamé. "Cela s'est finalement pas passé comme prévu. Je me suis soudainement retrouvé avec Florian Stork en tête de course. Nous n'avons pas réussi à prendre beaucoup d'avance et nous sommes constamment restés dans le champ de vision du groupe de chasse dont faisait partie Alex Aranburu. Quand il a vu que Stork était sur le point de lâcher, il m'a donné le signal pour aller à fond. C'est ce que j'ai fait. J'ai alors réussi à maintenir mon effort jusqu'à la ligne d'arrivée même s'ils sont restés très proches. Heureusement, j'avais encore assez de force dans les jambes", soupirait Gregor Mühlberger.

Les conditions météorologiques n'étaient pas tendres. À la mi-course, il a commencé à pleuvoir fortement et a rendu la course dangereuse. "Heureusement il ne faisait pas froid, mais humide. J'aime ce genre de météo. Les routes sont en bon état ici. Je pense que cette victoire est très importante. Je gagne ici, pas très loin de chez moi. Je n'ai pas à me plaindre de ma saison, même si je n'étais pas satisfait de mon Tour de France" a confié Mühlberger.