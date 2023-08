Tour de Scandinavie - Lorena Wiebes empoche son deuxième succès en s'imposant dans la 3e étape

Le début de la troisième étape a été très animé par de nombreuses échappées. On a ainsi vu, entre autres, la Danoise Marita Jensen et la Britannique Zoe Backstedt tenter leur chance après une heure de course puis quatre autres coureuses, la Néo-Zélandaise Brodie Chapman, la Britannique Becky Storrie, la Norégienne Ingvild Gaeskjeen et la Suédoise Julia Borgström, se lancer en tête à moins de 60 kilomètres du but. Les échappées ont toutes été maitrisées par le peloton, qui avait repris la main sur la course à 35 kilomètres de l'arrivée.

A l'approche des 20 derniers kilomètres, l'Australienne Carina Schrempf avait, à son tour, pris près d'une minute d'avance sur le peloton. Schrempf a été récupérée à deux kilomètres de l'arrivée. Une chute dans le peloton dans le dernier kilomètre a permis à une douzaine de coureuses de prendre les devant. Le sprint final, en montée, a souri à Lorena Wiebes (SD Worx). La championne d'Europe néerlandaise a signé, en puissance, la 70e victoire de sa carrière, la onzième de la saison, la deuxième dans le Tour de Scandinavie. Wiebes a devancé l'Allemande Liane Lippert (Movistar) et Cecilie Uttrup-Kudwig (FdJ-Suez) qui a conservé son maillot de leader du classement général.

La quatrième étape du Tour de Scandinavie sera disputée samedi sous la forme d'un contre-la-montre individuel de 16,5 kilomètres à Herning. La cinquième et dernière étape de la course scandinave se tiendra dimanche.