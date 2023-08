Une mystérieuse publicité semble annoncer un nouvel album des Rolling Stones

Apparue il y a quelques jours dans la Hackney Gazette, un journal du nord de Londres, la publicité s'est propagée sur les réseaux sociaux qui y ont vu l'annonce déguisée d'un nouvel opus du groupe mené par Mick Jagger, qui vient tout juste de fêter ses 80 ans.

Le texte distille en effet plusieurs allusions peu discrètes aux Rolling Stones, citant des titres phares comme "Gimme Shelter" et "Satisfaction", et affirmant que la société a été fondée en 1962, qui se trouve être la date de création du groupe.

Et le point sur le "i" du mot "diamonds" reprend le célèbre logo en forme de bouche tirant la langue.

Dernier indice, la publicité renvoie vers un site internet "hackneydiamonds.com" qui porte la signature du label Universal Music. Et il est possible, via ce site, de s'inscrire à une liste de diffusion, gérée par la maison de disques.

Ce futur opus, dont la sortie n'a pas été confirmée officiellement, serait le 24e album studio des Rolling Stones au Royaume-Uni et le premier depuis "Blue and Lonesome", un disque de reprises blues sorti en 2016.

Ce serait aussi le premier depuis que le batteur Charlie Watts s'est éteint en 2021 à 80 ans.

Dans le Los Angeles Times quelques mois plus tard, Mick Jagger et les guitaristes Keith Richards et Ronnie Wood avaient dit avoir enregistré de nouveaux morceaux avant la mort de Watts.

Le groupe a récemment effectué une tournée en Europe à l'occasion de son 60e anniversaire.