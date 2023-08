US Open - Kimmer Coppejans passe au 3e et dernier tour des qualifications

Kimmer Coppejans a rejoint le 3e et dernier tour des qualifications de l'US Open, 4e tournoi du Grand Chelem de tennis, vendredi à New York. Le Flandrien, 148e joueur mondial, s'est imposé en deux manches au 2e tour du tableau qualificatif contre l'Autrichien Filip Misolic (ATP 168), 6-2, 6-2. La partie a duré 1 heure et 5 minutes.