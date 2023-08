WTT Feeder Series - Martin Allegro et Cédric Nuytinck atteignent les quarts de finale en République tchèque

Allegro a gagné 3-1 contre le local Jiri Martinko (WTT 231) au deuxième tour. Les scores des sets étaient 11-13, 11-8, 11-9 et 11-5. Il a ensuite battu le Français Esteban Dorr (WTT 234) 3-2 (11-7, 8-11, 9-11, 11-7 et 11-7). Son adversaire en quart de finale sera un autre Français, en la personne de Lilian Bardet (WTT 108).

Nuytinck a écarté le Taïwanais Tzu-Yi Yang (WTT 149) 3-1 (9-11, 11-6, 11-8 et 11-8) au deuxième tour, puis a éliminé le Polonais Maciej Kubik (WTT 117) 3-0 (11-9, 11-8 et 11-9). Il devra se défaire du Chinois Sun Zheng (WTT 440) ou du Moldave Vladislav Ursu (WTT 184) pour atteindre le dernier carré.

Dans le tournoi de double, Allegro et Nuytinck ont tous deux été éliminés au premier tour. Allegro s'est incliné 3-1 (11-6, 5-11, 11-6, 11-2) face au duo chinois Xue Fei et Zhou Kai aux côtés du Britannique Tom Jarvis. Nuytinck n'a pas fait le poids face aux Roumains Vladislav Ursu et Andrei Putuntica, accompagné du Polonais Jakub Dyjas. Le score final était de 3 sets à 2 (11-6, 12-14, 13-11, 4-11 et 11-8).