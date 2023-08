ATP Winston-Salem - Sebastian Baez et Jiri Lehecka s'affronteront en finale

Baez, 42e joueur mondial et tête de série N.6, est venu à bout 6-3, 4-6 (4/7), 7-6 (7/2) du Croate Borna Coric (ATP 29), première tête de série, après 3 heures et 20 minutes de jeu, vendredi, en demi-finale. L'Argentin, 22 ans, visera le quatrième titre ATP de sa carrière, le troisième de la saison après ses victoires à Cordoba et Kitzbuhel. Il a aussi été battu deux fois en finale l'an passé. Baez avait disputé jusqu'ici toutes ses finales sur terre battue.

Lehecka (ATP 35/N.5) s'est lui qualifié sans jouer. Son adversaire, l'Américain Sebastian Korda (ATP 33/N.3) a en effet déclaré forfait. Le Tchèque, 21 ans, disputera la première finale de sa carrière.