Baiser forcé: Luis Rubiales suspendu par la Fifa, la sélection espagnole désertée

Parallèlement, six membres de l'encadrement de l'équipe féminine d'Espagne, sacrée championne du monde dimanche dernier à Sydney, ont présenté leur démission, exprimant "leur condamnation ferme et catégorique du comportement de Luis Rubiales à l'égard de Jennifer Hermoso". Ils laissent le sélectionneur Jorge Vilda sans adjoint.

Rubiales a suscité une vague d'indignation internationale en donnant un baiser forcé sur la bouche de Jenni Hermoso le 20 août lors de la cérémonie de remise des médailles du Mondial féminin. Contre toute attente, il a refusé de démissionner lors d'une assemblée générale extraordinaire de la RFEF, vendredi, et a contre-attaqué en affirmant que ce baiser était "consenti".

La joueuse a démenti. "Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part", a déclaré la N.10 espagnole, âgée de 33 ans, dans un communiqué vendredi soir.

Deux jours après avoir ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Luis Rubiales, la Fédération internationale du football (Fifa) a décidé samedi de "suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international".

L'instance dirigeante du football mondial, organisatrice du Mondial, ajoute que la suspension durera au moins 90 jours, dans l'attente de l'avancée des procédures ouvertes contre l'Espagnol. Rubiales, 46 ans, et les membres de la fédération ont interdiction d'entrer en contact avec Hermoso et ses proches, ajoute la Fifa dans un communiqué.

- Avalanche de critiques -

Cette affaire, déjà surnommée le "#MeToo du football espagnol", a suscité une avalanche de critiques et de pressions envers Rubiales dans le monde sportif et politique, en Espagne et au-delà, et fait la une de médias du monde entier.

Dans une interview à El Pais, le ministre espagnol des Sports, Miquel Iceta, déplore "un épisode qui nous a amené l'image d'une Espagne machiste", alors que le pays est souvent présenté comme en pointe en matière de luttes contre les violence faites aux femmes.

Il s'en remet au Tribunal administratif du sport (TAD), à même de juger si les faits reprochés à Rubiales violent les lois du sport. "Si le TAD accepte la plainte du gouvernement, nous procéderons immédiatement à la suspension des fonctions de président de la fédération", avait-il averti, avant la décision de la Fifa.

Juste après la sentence de la Fifa, le sélectionneur de l'équipe espagnole masculine Luis de la Fuente a lui aussi pris ses distances avec Rubiales en dénonçant un comportement "inapproprié".

De nombreux sportifs ibériques ont également pris fait et cause pour Hermoso comme les footballeuses Alexia Putellas et Aitana Bonmati, la légende du basket Pau Gasol ou l'ancien gardien du Real Madrid Iker Casillas.

Samedi, plusieurs joueuses de l'équipe de France féminine, dont la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, leur ont emboîté le pas sur les réseaux sociaux. Certaines joueuses de l'équipe nationale d'Angleterre, finalistes contre l'Espagne, ont même publié un communiqué fustigeant "les actions inacceptables permises par une organisation sexiste et patriarcale".

Plusieurs clubs, joueurs et entraîneurs de la Liga masculine, dont l'entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez, ont aussi condamné le comportement du patron du foot espagnol et apporté leur soutien à Hermoso.

- Plaintes -

Sur le plan pénal, le patron du foot espagnol fait l'objet de quatre plaintes pour agression sexuelle reçues vendredi par le parquet espagnol, mais aucune ne provient de la joueuse pour l'instant.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Fédération espagnole de football avait qualifié de "mensonges" les accusations portées contre lui. L'instance avait annoncé engager des actions en justice pour défendre son dirigeant.

La RFEF a accompagné sa publication de quatre photos pour montrer que, selon elle, "les pieds du président sont ostensiblement soulevés du sol par l'action de la joueuse" qui précède le baiser. Ce qui prouverait, selon l'instance, la bonne foi de M. Rubiales, et les "mensonges" d'Hermoso.

Après l'annonce de la suspension de Rubiales par la FIFA, la RFEF a publié samedi un nouveau communiqué dans lequel elle maintient que Jenni Hermoso "ment dans toutes ses déclarations contre le président" et indiquant que Pedro Rocha Junco, vice-président, assurerait l'intérim à la tête de la Fédération durant la suspension de son patron.

Aux 23 joueuses de l'équipe nationale, qui ont annoncé vendredi qu'elles refusaient de rejouer en sélection sous la direction actuelle de la fédération, la RFEF a parallèlement rappelé que "la participation à la sélection est une obligation pour toutes les personnes (membres de la fédération) si elles sont appelées par elle".