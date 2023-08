Euro de hockey - "La balle a bien roulé pour eux mais notre tournoi reste positif", relativise Van Doren

"C'est le top niveau, avec des équipes très proches l'une de l'autre", souligne le joueur de Bloemendaal. "Ils ont eu de la réussite sur leurs occasions, avec des balles dans le cercle qui ont roulé pour eux. Ce n'était pas le cas de notre côté, mais nous n'avons pas fait un mauvais match. Seulement au final, il n'y a de la place que pour un vainqueur."

"On a dominé une grande partie de la rencontre", positive encore Van Doren. "C'est dommage d'avoir donné ces deux buts alors qu'on menait au score. On savait que ce serait une partie avec peu d'occasions, et qu'il faudrait en profiter. C'est ce que les Pays-Bas ont fait mieux que nous ce soir."

"On ne peut jamais être satisfait après une défaite, mais ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'il faut être négatif sur l'ensemble du tournoi. Certainement pas", concluait Arthur Van Doren en guise de premier bilan.