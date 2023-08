Euro espoirs d'aviron - Les Belges proches du sans faute et des finales A à Poznan

Le deux de couple de Boris Taeldeman et Savin Rodenburg, 2e derrière la Grèce de sa course éliminatoire où seul le premier équipage accédait à la finale A, s'est bien repris dans l'unique série de repêchage. Le deux Gantois s'y sont classés 2e derrière la Pologne, prenant l'un des 3 tickets de finalistes mis en jeu et accédant ainsi au top 6 continental. Le parcours de Mil Blommaert en skiff poids légers, 3e de sa série qualificative, et donc renvoyé en repêchages, fut presque semblable. A la différence près que le champion d'Europe espoirs sortant du deux de couple légers (avec Rodenburg) a lui ensuite remporté sa course de rattrapage, s'adjugeant aisément l'un des deux seuls tickets de finalistes.

Enfin, la skiffeuse Mazarine Guilbert devrait elle également rejoindre la finale A de sa discipline. La Gantoise s'est facilement imposée en séries pour rejoindre les demi-finales de dimanche matin avec le 2e temps des 3 éliminatoires (8:20.73). Fin juillet, Guilbert avait terminé au pied du podium (4e) de la finale féminine des championnats du monde espoirs, à Plovdiv, en Bulgarie.