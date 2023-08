F1 - GP des Pays-Bas - Max Verstappen le plus rapide de la 3e et dernière séance d'essais libre

Le Britannique George Russel (Mercedes) a terminé à la deuxième place à 379/1000e de Verstappen. Le Mexicain Sergio Perez (RedBull) à une seconde, l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 1 seconde et 3/1000e et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à 1 seconde et 92/1000e complètent le top-5.

La session a été perturbée par trois drapeaux rouges. A la suite de la sortie de piste du Danois Kevin Magnussen (Haas) dans un premier temps. Le deuxième a été brandi après la sortie du Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) qui avait terminé dans les graviers. Enfin, le dernier drapeau rouge aura été bref après le tête-à-queue du Néo-Zélandais Liam Lawson (AlphaTauri), remplaçant de l'Australien Daniel Ricciardo, forfait à cause d'une fracture du poignet.

Les qualifications auront lieu samedi à 15h00 tandis que le départ du GP sera donné dimanche à 15h00.

La F1 reprend ses droits ce weekend à Zandvoort après un mois de trêve estival. Le double champion du monde en titre Max Verstappen sera une nouvelle fois le grand favori devant son public, lui qui tentera, sur les bords de la Mer du Nord, de décrocher une 9e victoire consécutive cette saison pour égaler le record de Sebastian Vettel.