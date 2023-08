Formule 2 - Les fortes pluies à Zandvoort interrompent la course sprint de Formule 2

Les spectateurs de Zandvoort, aux Pays-Bas, n'ont pas pu profiter longtemps de la course sprint de Formule 2. Dès le deuxième tour, trois pilotes ont été victimes de la piste glissante, après quoi la course a d'abord été temporairement interrompue. Deux minutes après la reprise, la course a été définitivement arrêtée en raison d'une visibilité insuffisante due à de fortes pluies.